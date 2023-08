Doppio intervento del Soccorso Alpino nel Cuneese

Doppio intervento del Soccorso Alpino e dell'elisoccorso del 118 Azienda Zero ieri pomeriggio sulle montagne cuneesi. Il primo in Val Maira, dove è intervenuto per il recupero di un escursionista rimasto ferito ad una gamba, in seguito ad una caduta, nei pressi del bivacco Barenghi, nel comune di Acceglio. La compagna, per poter dare l'allarme, ha camminato verso valle per oltre due ore prima di raggiungere una zona coperta da segnale telefonico.

Il secondo intervento si è registrato nel tardo pomeriggio sul Monviso, dove l'elisoccorso ha recuperato un alpinista che aveva riportato un trauma ad un arto inferiore, a quota 3000 metri, nei pressi del bivacco Andreotti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA