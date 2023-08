Danilo, vogliamo riportare la Juve dove merita

"Vi ringrazio per essere venuti qui oggi e per il supporto della scorsa stagione: è stata difficile per voi e per noi, ma è l'unica strada per riportare la Juve dove merita": il capitano della Juventus, Danilo, ha parlato dal centro del campo dello Stadium. Dopo l'amichevole in famiglia contro l'Under 23 finita 8-0 per la squadra di Allegri, il brasiliano ha preso il microfono e ha mandato un breve messaggio ai tifosi, presenti in oltre ventimila per la festa bianconera.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA