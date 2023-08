Anche in Piemonte il consumo di birra cresce del 20%

Anche in Piemonte, forte dei suoi 50 birrifici, la maggior parte dei quali nel cuneese, volano i consumi di birra con +20% nell'ultimo mese, secondo le rilevazioni sui consumi estivi della Coldiretti sul territorio nazionale.

Inoltre in Italia, come rileva ancora Coldiretti, quasi 2 boccali su 3 vengono riempiti con produzioni nazionali.

In particolare, nel cuneese, la coltivazione di luppolo copre oggi 100.000 metri quadrati, facendo segnare una crescita del +20% in un solo anno.

"Un'ulteriore conferma - dichiara il presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada - del fatto che gli accordi di filiera sono strumenti fondamentali per difendere la produzione, garantire un utilizzo sostenibile del territorio e assicurare la giusta distribuzione del valore, oltre a rafforzare l'identità contro l'omologazione dei grandi marchi mondiali".

"Il consumatore pone sempre più attenzione all'origine delle materie prime e alla ricerca di sapori unici e particolari che solo una birra artigianale può garantire. È quindi strategico sostenere i produttori di birra artigianale Made in Cuneo, valorizzando una filiera di alta qualità e dando, così, vita a una positiva catena causa-effetto su produzioni, posti di lavoro e consumi" conclude il direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.



