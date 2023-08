Allegri, 'la Juve sta bene, servono Vlahovic e parco attaccanti'

"La squadra sta bene e ha voglia, è stato un buon test per tutti: cercheremo di portare tutti in condizioni ottimali per l'Udinese, ci sono i presupposti per fare bene": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fa il punto dopo il test in famiglia contro l'Under 23.

Il mercato è sempre al centro delle attenzioni: "L'idea è avere Vlahovic e un parco attaccanti importante - spiega - ma ci sono valutazioni economiche e le deve fare la società". Sugli obiettivi: "Sarebbe importante essere in corsa per lo scudetto a marzo e dobbiamo rientrare in Champions, è troppo importante per le società italiane" la risposta del toscano. E allo Stadium si è messo in mostra Kaio Jorge: "E' un piacere vederlo giocare, ha passato l'inferno con l'infortunio ma ha tenuto duro e adesso dovremo capire con lui quale sarà il migliore percorso" chiosa sul brasiliano.



