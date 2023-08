Alessandria, caccia ai vandali del laghetto al Cristo

La zona del laghetto del Villaggio Fotovoltaico, in piazza Giovanni Paolo II nel quartiere Cristo ad Alessandria, è stata ripulita da Amag Ambiente. Lo fa sapere il Comune, ricordando come sia da tempo sorvegliato da sei telecamere attive. Negli ultimi tempi i vandali avevano anche gettato nelle acque una bicicletta e un carrello da supermercato.

"I filmati sono al vaglio delle autorità competenti - aggiungono sempre da Palazzo Rosso - per individuare e perseguire gli autori degli atti vandalici. A breve sarà effettuato anche il collegamento con la centrale di controllo della Polizia Locale per poter valutare in diretta le immagini".





