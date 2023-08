Alberi in corso Belgio, si attende il parere del giudice

L'estate non spegne la battaglia per gli alberi di corso Belgio a Torino. Mentre prosegue il presidio fisso iniziato il 26 giugno, questo pomeriggio alcune decine di cittadini si sono riuniti in presidio sotto l'assessorato comunale al Verde in occasione di un incontro informale fra una delegazione del comitato Salviamo gli Alberi, l'assessore Francesco Tresso e i tecnici. Un incontro che non ha però portato agli effetti sperati dai promotori della mobilitazione.

"Abbiamo fatto un tentativo, forse ingenuo, di conciliazione - spiega uno dei portavoce del comitato, Roberto Accornero -, ma ci è stato ribadito che avendo noi dato inizio ad un'azione legale tutto è congelato in attesa delle decisione del giudice".

Nelle scorse settimane, infatti, il comitato aveva presentato un ricorso d'urgenza al giudice civile e la prima udienza è fissata per il 13 settembre.

"Noi abbiamo ribadito la nostra posizione - sottolinea la delegazione -, si facciano tutte le riqualificazione necessarie, ma non si taglino alberi non malati e che non stanno per cadere.

Per noi - concludono - c'è bisogno di volume fogliare e di ombra e le sostituzioni non le porterebbero in tempi produttivi. Non abbiamo ancora trovato un punto di incontro".



