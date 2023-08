'About last year' a Settimana della critica a festival Venezia

Alla settimana della critica della prossima edizione del festival del cinema di Venezia, al 30 agosto al 9 settembre, partecipa anche 'About last year', un documentario indipendente prodotto da Base Zero, società di Enrico Bisi e Stefano Cravero iscritta a Cna Piemonte Cinema e Audiovisivo.

Si tratta di un'opera prima di tre registe donne, Beatrice Surano, Dunja Lavecchia, Morena Terranova, sulla storia di tre donne cisgender.

"Siamo orgogliosi di questo risultato che ci colloca come unica realtà italiana alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Questa è la prima produzione che portiamo a termine, iniziata poco prima della pandemia e poi interrotta - spiega una nota di Cna Piemonte - . 'About last year' è un film pensato per i festival, non è un format televisivo, ed editorialmente è molto identificativo del cinema indipendente".

"La partecipazione di Base Zero alla Settimana Internazionale della Critica a Venezia rappresenta un grande risultato per il panorama dei produttori indipendenti piemontesi e un riconoscimento tangibile dell'ingegno delle donne. L'emozionante storia di 'About last year', un film portato a termine nonostante le sfide imposte dalla pandemia, simboleggia la tenacia e la passione che caratterizzano il settore cinematografico indipendente", aggiunge Rachele Sinico, responsabile del Raggruppamento Cinema e Audiovisivo di Cna Piemonte.



