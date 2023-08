Pnrr, 'tolti 900mila euro per pista ciclabile lago Maggiore'

Non si farà, almeno per il momento, il tratto di pista ciclopedonale finanziato con i fondi del Pnrr tra Baveno e Feriolo, sulla sponda piemontese del lago Maggiore, nel Verbano-Cusio-Ossola: a inizio agosto il ministero dell'Interno ha comunicato che il finanziamento previsto da 900mila euro (ai quali il Comune di Baveno ne avrebbe aggiunti 300mila) è stato sospeso.

I fondi erano stati assegnati a maggio e il relativo decreto era stato pubblicato il 20 luglio.

"Siamo amareggiati, non è pensabile che i Comuni vengano abbandonati in questo modo" commenta il sindaco di Baveno, Alessandro Monti, secondo il quale il governo dimostra "poco rispetto per chi lavora sui bandi con attenzione, investendo risorse, tempo e soldi. Gli enti locali che, relativamente a questo bando, subiscono i tagli sono circa cinquecento in tutta Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA