L'altro Monferrato, festival en plein air dal 25 agosto

Torna dal 25 agosto al 23 settembre, L'Altro Monferrato, l'originale rassegna ideata e diretta da Maria De Barbieri e Gianni Masella per AgriTeatro, il cantiere di arte e spettacolo fondato da Tonino Conte: 12 appuntamenti di teatro, circo, cinema e passeggiate en plein air, sullo sfondo delle belle colline di Acqui Terme e Ovada, nell'alessandrino. La 9/a edizione sarà intitolata al viaggio e al cambiamento tra favola e realtà. E per la prima volta, ad animare piazze, cascine e castelli, arriveranno artisti anche da terre lontane, come i Karromato (Repubblica Ceca) e Stephen Noonan (Australia). Tra gli altri ospiti in programma, alcuni tra i nomi più interessanti della scena italiana, come Dario Vergassola, Federica Fracassi, Renato Cuocolo, Roberta Bosetti, Michele Cafaggi e Paolo Hendel. Tra le novità la serata di Nuovo Cinema San Biagio (il 31 agosto a Cremolino): in un prato sotto le stelle, per raccontare l'Italia che cambia, guidati dalle stelle del nostro grande cinema. "Con questa iniziativa riapriamo al pubblico Cascina San Biagio, rinnovata - racconta Maria De Barbieri - e dove nacque AgriTeatro".

Il viaggio parte, il 25 agosto, con l'arrivo da Praga dei Karromato e del loro 'Circo de Madera' al Castello di Tagliolo Monferrato, uno spettacolo di rara bellezza, già molto applaudito in oltre 30 nazioni e che vede sul palco, nella cornice di una coloratissima scenografia in stile primo Novecento, leoni, domatori, clown, ballerine e acrobati, ma tutti fatti di legno: Tra le iniziative collaterali, la passeggiata 'Camminando e pedalando', lungo il percorso selvaggio dell'Orba, l'affluente del Bormida che scorre tra Liguria e Piemonte, e la suggestiva escursione agli antichi lavatoi di Carpeneto.



