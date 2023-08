Folla e commozione a funerali Ercole, presidente Saclà

Folla e commozione questa mattina in Cattedrale ad Asti per i funerali di Lorenzo Ercole, presidente dell'azienda Saclà, con base astigiana, morto a 84 anni la sera dello scorso 4 agosto.

Ercole entrò nell'azienda, fondata dal padre, nel 1958, da diciannovenne. Dopo avere ricoperto l'incarico di amministratore delegato, nel 1995 ne divenne presidente.

Nel 1997 fu nominato Cavaliere del Lavoro e il 22 ottobre del 2022 è stato ricevuto dal presidente Sergio Mattarella per il 25/o anno di appartenenza all'ordine.

Ercole era articolarmente legato alla città di Asti. Nel 1967 fu rettore del Rione San Martino San Rocco. È stato anche presidente dell'Unione Industriale di Asti nei primi anni Duemila e membro del CdA della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Fra i presenti ai funerali la figlia, Chiara Ercole, attualmente amministratore delegato dell'azienda, la moglie, Fernanda, e autorità provinciali e regionali.



