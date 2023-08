Droga e alcol alla guida, 5 positivi a Torino

Cinque persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza e tre di loro anche positive al 'drogometro' sul consumo di sostanze stupefacenti. Questo l'esito di una serie di controlli svolti nell'abitato di Torino, nella notte di domenica 6 agosto, dalla polizia stradale. Si è trattato di un intervento speciale che ha impegnato, oltre a quattro equipaggi, anche personale medico infermieristico dell'Ufficio sanitario provinciale della Polizia di Stato.

Uno dei cinque stava conducendo un monopattino. Per i guidatori con tasso alcolemico superiore a 0,81 g/l e i positivi al test antidroga è stato disposto il ritiro della patente ed è scattata una denuncia alla magistratura.

Tutte i destinatari dei provvedimenti hanno fra i 28 e i 32 anni e, a questo proposito, la questura afferma che "si tratta di un piccolo segnale positivo". "Il 'tasso 0' per i giovani neopatentati nei primi tre anni di guida e le campagne di informazione alla sicurezza stradale - viene spiegato - possono incidere nell'acquisizione di una maggiore consapevolezza dei rischi della strada".



