Condotta danneggiata, acqua in strada e cantine a Torino

Cantine allagate e acqua che scorre lungo la strada. Succede in corso Fiume, angolo corso Moncalieri a Torino, dove sono in corso i lavori di Smat per la posa di una condotta per la realizzazione della nuova idropolitana cittadina. Secondo le prime informazioni, durante le operazioni di scavo è stata danneggiata una tubatura dalla quale ha inziato a fuoriuscire l'acqua.

Al momento è in corso l'intervento per riportare la situazione alla normalità. Per ora non si registrano problemi alla fornitura d'acqua nell'area interessata. Il danno ha causato l'allargamento di alcune cantine degli stabili a ridosso di corso Moncalieri, che ospitano alloggi ed esercizi commerciali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA