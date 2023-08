Carceri: Torino, omicida Velletri incendia materasso cella

Ha appiccato un incendio nella propria cella il detenuto trasferito nel carcere delle Vallette, a Torino, dopo avere ucciso un compagno di detenzione a Velletri. E' successo ieri sera. L'uomo si era procurato un lamierino con il quale intendeva procurarsi delle lesioni; un agente di polizia penitenziaria lo ha convinto a desistere dal suo proposito ma subito dopo ha dato alle fiamme il materasso con una sigaretta. Per spegnere l'incendio il personale ha utilizzato un idrante. Due agenti sono stati portati al pronto soccorso.

"Rivendichiamo ancora una volta e con più veemenza - commenta il sindacato di polizia penitenziaria Osapp - l'istituzione immediata di un commissario straordinario per l'emergenza carceri. La struttura di Torino è in totale balia dei detenuti e delle detenute. Non ci sono più regole, il personale è stremato e lavorare sta divenendo sempre più pericoloso. Il carcere è invivibile per la stessa popolazione detenuta".

"Rinnoviamo la nostra richiesta di aiuto a tutte le istituzioni - conclude il sindcato - perché la misura è colma.

Il personale ha bisogno di fatti concreti, di chiacchiere ne ha sentite fin troppe".



