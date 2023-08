Calcio: il Toro riaccoglie Vlasic, il croato alle visite

Nikola Vlasic è tornato a Torino e al Torino. Il croato si è presentato al Centro di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino, e si sta sottoponendo alle visite mediche di rito. Per il classe 1997 si tratta di un ritorno sotto la Mole dopo l'esperienza dell'anno scorso, ora il suo trasferimento dal West Ham sarà a titolo definitivo. Il tecnico Juric lo aspetta già in giornata al Filadelfia, dove la squadra si sta avvicinando al debutto in gara ufficiale di lunedì sera in coppa Italia contro la Feralpisalò.



