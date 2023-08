Cairo annuncia Vlasic 'voleva solo il Toro'

"È tornato! Voleva solo il Toro, il Toro voleva solo lui e non poteva che tornare al Toro! Bentornato Nikola! In bocca al lupo e sempre Forza Toro": il patron granata, Urbano Cairo, annuncia sui social il ritorno di Nikola Vlasic. Il croato, che in mattinata si è sottoposto alle visite mediche al Centro di Medicina dello Sport, diventa un nuovo giocatore del Toro dopo l'esperienza dell'anno scorso.

Questa volta, però, il suo trasferimento dal West Ham è a titolo definitivo.



