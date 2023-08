'Anywhere, Anytime', Ladri di Bicilette moderno girato a Torino

Issa è un giovane immigrato senegalese, da poco arrivato a Torino, irregolare, un bravo ragazzo che subito si mette alla ricerca di un lavoro. Riesce a farsi assumere al mercato per scaricare le cassette, ma presto viene licenziato. Un amico lo aiuta procurandogli una bicicletta con la quale inizia a fare il rider. Il lavoro gli piace, è contento, ma gli rubano la bici e da lì comincia la sua avventura, una disperata ricerca della bici, sullo sfondo di una Torino di periferia, una Torino poco conosciuta, lontana dalle vie leccate del centro, un'avventura dall'esito non scontato. E' quanto racconta il film, dal titolo ancora provvisorio 'Anywhere, Anytime', finito di girare a Torino il 4 agosto, opera prima dall'esordiente iraniano Milad Tangshir, 40 anni, da anni residente a Torino.

A produrre il film una squadra tutta italiana, Young Films e Vivo film con Rai Cinema, per una storia, scritta dallo stesso Tangshir insieme a Daniele Gaglianone e Andrea Giaime Alonge, che ha diversi punti di contatto con il capolavoro di Vittorio De Sica, 'Ladri di biciclette', uscito 75 anni fa: una città, un furto, una bicicletta, la dignità del lavoro e l'emarginazione della povertà.

"Ma non è certo un remake del grande film di De Sica - spiega Gregorio Paonessa di Vivo Film all'ANSA - è una storia contemporanea che ci porta dentro la vita di un giovane uomo in cerca di lavoro e di un posto nel mondo. Non è un film corale, affollato, è piuttosto intimo, è una storia umana". E alla domanda se sia un film sul lavoro alla Ken Loach, Paonessa aggiunge: "Forse, ma non so bene, è un film che pone domande senza offrire vere risposte. Un film 'europeo' direi, nel senso di non anglosassone, cioè un lavoro che non deve sottostare a certe regole, come avere una linea narrativa che deve per forza andare a chiudersi". Gli attori sono tutti non protagonisti, in primis il protagonista, Ibra Sambou, che di mestiere fa il cuoco in un noto ristorante torinese.



