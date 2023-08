Rdc: Torino avvia numero dedicato, 34 chiamate in 2 ore

Sono state 34 nella prima giornata le chiamate gestite dal servizio telefonico attivato da oggi dal Comune di Torino per fornire assistenza in merito alla sospensione del reddito di cittadinanza. Il numero 011.011.20.000, al quale rispondono 4 operatori in contemporanea, è attivo dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12.

Delle 34 telefonate, 30 sono state di persone che sono state raggiunte dall'sms che informa della cessazione della misura di sostegno e per la maggior parte volevano essere certe di non aver ricevuto il messaggio per errore e di non rientrare, invece, nelle categorie che continueranno a beneficiarne fino a dicembre. Altre quattro chiamate sono state da parte di percettori del Rdc che non hanno ancora ricevuto l'Sms ma che temono di esserne destinatari.

"Le telefonate giunte al numero unico - sottolinea l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Jacopo Rosatelli - mostrano che i cittadini hanno bisogno di informazioni chiare e che non generino false aspettative. I Servizi Sociali del Comune lavorano incessantemente per ridurre il disagio che gli ex percettori del reddito di cittadinanza si trovano a vivere in queste settimane, confidando - conclude - in una collaborazione piena di tutte le altre istituzioni coinvolte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA