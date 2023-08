Primo corso universitario per ukulele al Vivaldi di Alessandria

Il ministero dell'Università e della ricerca ha dato il via libera al conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria per l'attivazione di un innovativo corso accademico di primo livello (triennio) in Musiche tradizionali a indirizzo ukulele. "Un programma di studi che per il nostro istituto - si legge in un comunicato - segna un primato mondiale: è il primo corso universitario di questo tipo a livello internazionale". Iscrizioni aperte fino al 24 agosto, inizio lezioni a novembre. Referente il professor Giovanni Albini, noto ukulelista e compositore.

Proprio il Vivaldi, il 27 e 28 ottobre, ospiterà la Second Ukulele International Conference, in collaborazione con il dipartimento di Beni culturali e ambientali dell'Università di Milano. Tra gli ospiti il musicista Jim Beloff.



