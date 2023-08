Monfrà Jazz Fest, un agosto di 'concerti cartolina'

In agosto il Monfrà Jazz Fest, offre una serie di "concerti cartolina" che si concentreranno in alcuni dei luoghi più panoramici della Valle Cerrina.

Si comincia l'11 agosto al Santuario di Cre, capitale spirituale del territorio con l'esibizione di Valerio Signetto trio in un concerto gratuito dedicato al saxofonista americano Paul Desmond, anima del Dave Brubeck Quartet e autore di Take Five.

L'esibizione è preceduta dalla visita guidata al Sacro Monte di Crea e da una cena con degustazione di vini, per chi lo desidera Il 12 il palco sarà il Belvedere di San Luigi a Cantavenna con l l'esibizione del Malazur trio in un concerto dal titolo 'Sogni ad occhi aperti' dopo la visita guidata al Bosco Vetusto a cura del Parco del Po piemontese.

Il 13 doppio concerto, prima a Piancerreto di Cerrina, nel parco della casa che fu dello scrittore e regista Armand Gatti, con il duo 'Soundset Blues', poi ci si sposta a Mombello, alla Cantinetta Resort con un concerto degustazione dal titolo 'Il canto della fenice - Sulle tracce di Jeanne Lee'.

Il 14 agosto il Monfrà Jazz Fest va a Varengo, frazione di Gabiano, in valle Cerrina dove si esibirà Le Scat Noir Jazz Vocal dopo la visita guidata alla Chiesa di Sant'Eusebio e una tradizionale merenda sinoira Concludono agosto altri due appuntamenti alla Birreria Moonfrà di Casale Monferrato dove il 18 agosto si esibisce il 'Bossa & Jazz duo' e il 31 agosto lo 'Smokey Notes duo. Il Fest continua: a settembre il primo del mese con lo straordinario quintetto 'Les Bohémiens' in una prima assoluta che vede reinterpretare Puccini in chiave Jazz alla Mazzetti di Altavilla. Altre date sono allo studio.



