Iren e PoliTo per la decarbonizzazione del teleriscaldamento

Con l'obiettivo di individuare le modalità e le tecnologie necessarie per la transizione energetica della rete metropolitana di teleriscaldamento di Torino, il gruppo Iren e il Politecnico di Torino hanno avviato il Green District Heating (Gdh), un nuovo gruppo di lavoro che, mettendo a fattor comune competenze ingegneristiche, tecniche e gestionali, lavorerà per sviluppare nuove soluzioni tecnologiche e modelli di business per rendere possibile la decarbonizzazione di questo importante asset industriale.

Il progetto s'inserisce nell'ambito dell'accordo tra i due enti, rinnovato a fine 2022 dal presidente dell'Iren, Luca Dal Fabbro, e dal rettore del Politecnico, Guido Saracco, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione strategica di lungo periodo.

"Il gruppo di lavoro congiunto, che sarà ospitato negli spazi della direzione Innovazione di Iren presenti all'interno dell'Energy Center del Politecnico, lavorerà inizialmente con un orizzonte temporale di due anni e approfondirà temi tecnici che spaziano su una pluralità di aspetti - dai data analytics al quadro regolatorio, dalla termodinamica all'analisi dei dati ambientali fino alla valutazione economica delle soluzioni - per ottimizzare il mix energetico a servizio del teleriscaldamento" ha dichiarato Enrico Pochettino, direttore Innovazione del gruppo Iren. "Come gruppo Iren siamo leader italiani del teleriscaldamento e impegnati nello sviluppo di best practice capaci di rendere le nostre reti sempre più green ed efficienti. La partnership con il Politecnico di Torino evidenzia la volontà di investire in innovazione e valorizzare le eccezionali competenze tecnico scientifiche presenti tanto all'interno del nostro Gruppo quanto nell'ateneo" ha dichiarato Giuseppe Bergesio, amministratore delegato Iren Energia.



