Domosofia, festival dedicato alle Connessioni, non solo virtuali

Dal paleontologo e curatore della sezione di Paleontologia dei Vertebrati al Museo di Storia naturale di Milano Cristiano dal Sasso al giornalista Toni Capuozzo, passando per Alessandro Meluzzi, Enrico Vanzina, Paolo Guzzanti, Oscar Farinetti e molti altri nomi noti: sono solo alcuni degli appuntamenti del ricco calendario della quinta edizione di Domosofia , il festival delle idee e dei saperi organizzato dal Comune di Domodossola (Verbania), dal 15 al 17 settembre. Con il titolo, quest'anno 'Connessioni', "non solo nel senso - spiegano gli organizzatori - dell' essere connesso, dell'unione fra due o più cose, ma anche del linguaggio dell'informatica e delle telecomunicazioni, del collegamento a una rete telematica, della connessione planetaria".

La tre giorni richiama a Domodossola persone, intellettuali, studiosi tra loro anche molto diversi. Tra loto lo scrittore Francesco Muzzopapa, l'avvocato Michele Gerace, il professore di Leadership and Innovation Mariano Voso, la nutrizionista Simona Bertoli, lo psichiatra Leonadro Mendolicchio, la fisica e climatologa Serena Giacomin, il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai e la psicopedagogista Barbara Tamborini, il monsignor Franco Giulio Brambilla, i Cameristi della Scala, il divulgatore e scrittore Mauro Caniggia Nicolotti e l'autore Luca Poggianti, la responsabile di ricerca all'Istituto Affari Internazionali Nona Mikhelidze, il vicedirettore della Verità Francesco Borgonovo, il coach di benessere digitale Gavino Puggioni. E tanti altri.

Conferenze, panel, talk show, laboratori, conversazioni musicali, ma anche spazi "per incontrarsi, confrontarsi e condividere cultura, analizzare lo scenario attuale o lasciarsi andare a previsioni sul futuro. Sarà un' emozione ospitare nella magica atmosfera del nostro Borgo, i nostri concittadini e tutte le persone che lo vorranno per confrontarci su temi così attuali - dice il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi. Il Festival è organizzato insieme alla fondazione Paola Angela Ruminelli e l'associazione Ars.Uni.Vco Ets.



