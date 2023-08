Anziana sventa tentativo di truffa, indagano i carabinieri

Sono in corso indagini dei carabinieri della stazione di San Germano (Vercelli) su una serie di tentativi di truffa messi a segno da una persona che si finge militare dell'Arma per sottrarre soldi agli anziani.

L'ultimo episodio, fortunatamente non andato a buon fine, si è verificato nel piccolo paese alle porte di Vercelli: alle 12.30 un'anziana residente riceve una telefonata dal falso carabiniere, che chiede denaro per pagare spese legali a seguito di un incidente stradale, nel quale sarebbe rimasto coinvolto il figlio della donna.

La potenziale vittima, capendo che si tratta di un raggiro, telefona subito ai carabinieri del posto, che ora stanno tentando di risalire all'identità dell'impostore. Dal comando provinciale arrivano raccomandazioni nel non assecondare richieste sospette, anche se accorate e compassionevoli, specialmente se dietro c'è la pretesa di denaro. Poche settimane fa la prefettura di Vercelli, con procura e forze dell'ordine, avevano presentato un vademecum da diffondere nei sindacati, centri anziani e negozi contro questi tentativi di truffa indirizzati specialmente a chi ha una certa età.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA