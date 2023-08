Un giovane si tuffa nel lago di Avigliana e non riemerge

Un giovane di 20 anni, di origine marocchina, è disperso dal tardo pomeriggio di ieri nel Lago Grande di Avigliana (Torino). Si era tuffato in acqua durante un giro in pedalò con un amico, ma non è riemerso. Lo riporta il quotidiano La Stampa.

A dare l'allarme è stato l'amico, 18 anni, connazionale del disperso e rimasto sul pedalò e le ricerche sono state effettuate dai sommozzatori dei vigili del fuoco, con anche un elicottero. Il punto esatto in cui il giovane sarebbe sparito è davanti alla cosiddetta Baia dei porci, dove l'acqua è profonda.

Con l'oscurità le ricerche sono state interrotte.



