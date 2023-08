Incendio nel Cuneese, sospesi temporaneamente i treni sulla Torino-Savona

Un incendio di sterpaglie ha provocato la momentanea interruzione della linea ferroviaria Torino-Savona nel territorio di Caramagna Piemonte (Cuneo). Il rogo è iniziato intorno alle 18.50 e da cinque minuti dopo il traffico dei treni regionali è stato sospeso in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Trofarello (Torino) e Racconigi (Cuneo), in attesa del ripristino delle condizioni per la circolazione, con ritardi e cancellazioni. Sul posto operano i vigili del fuoco di Racconigi, Sommariva del Bosco e Carmagnola.

Le fiamme hanno interessato sterpaglie secche su entrambi i lati della tratta ferroviaria Torino-Fossano-Savona, all'altezza di Caramagna e sulle cause dell'incendio al momento non ci sono ipotesi e i vigili del fuoco sono ancora al lavoro e potrebbero impiegarci ore a spegnere del tutto l'incendio. La circolazione ferroviaria è ripresa intorno alle 22.30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA