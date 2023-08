I vigili del fuoco di Torino si esercitano in alta quota

Si è conclusa ieri sera una sessione addestrativa durata quattro giorni che ha visto impegnati la componente elisoccorritore del reparto volo di Torino dei vigili del fuoco sulle montagne valdostane. I sette operatori del Piemonte hanno trascorso questi giorni in quota sopra i 3.400 metri e sono stati impegnati in simulazioni di recupero infortunato da crepaccio, movimentazione su ghiacciaio e ascensioni in quota con diverse tecniche di progressione. Gli aerosoccorritori hanno bivaccato in tenda a 3.500 metri.

Queste esercitazioni, riferiscono gli stessi vigili del fuoco, sono rese necessarie dal sempre più frequentemente impiego del personale del nucleo elicotteri del Piemonte in interventi di salvataggio e ricerca in alta quota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA