Rapina in farmacia nel Novarese

Rapina in farmacia questa mattina a Oleggio, nel Novarese. Attorno alle 12 due uomini sono entrati nell'esercizio di via Verjus, entrambi con il volto coperto da mascherine chirurgiche. Uno è rimasto sulla porta a fare da palo, l'altro che impugnava una pistola, minacciando ha chiesto i soldi in cassa. In quel momento nel locale erano presenti due farmacisti e due clienti. Tutto è durato un paio di minuti. I due, impadronitisi del denaro, circa 400 euro, da una prima stima, sono fuggiti a bordo di una vettura di colore scuro.

Descritti di statura media e carnagione olivastra, quello che impugnava la pistola parlava un italiano stentato. Sono in corso ricerche, da parte dei carabinieri, anche verso il Ticino e il confine con la vicina Lombardia.



