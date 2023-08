Proposta statua di Rita Levi Montalcini all'ospedale di Asti

Una statua all'ospedale di Asti per ricordare Rita Levi-Montalcini: è l'oggetto di un incontro tra la Regione Piemonte, l'associazione Levi-Montalcini onlus e la commissione comunale pari opportunità della Città di Asti. La commissione comunale sostiene che in città non siano presenti monumenti in ricordo di donne che hanno segnato la storia e ha quindi proposto la posa nello spazio antistante all'ospedale di Asti di una statua in onore di Rita Levi-Montalcini, premio Nobel per la medicina, di origine astigiana.

Il prossimo incontro sul progetto, accolto con favore anche dalla Regione Piemonte e dal presidente Alberto Cirio, è previsto per il mese di settembre.



