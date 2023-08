Omaggio a Morricone per il concerto di Ferragosto a Sportinia

Torna martedì 15 agosto il tradizionale grande concerto di Ferragosto delle montagne olimpiche, realizzato dal Comune di Sauze d'Oulx (Torino) e dall'Unione dei comuni olimpici della Via Lattea. Un concerto, sempre ad ingresso libero, che ha visto sin dal 2010 ai 2.000 metri di Sportinia i più grandi protagonisti della musica italiana: Antonella Ruggiero, Nicola Piovani, Enrico Ruggeri, Malika Ayane, Roberto Vecchioni, Eugenio Finardi, Noemi e Morgan. Sauze d'Oulx è pronta quest'anno ad ospitare una vera e propria orchestra e lo fa rendendo omaggio a un monumento della musica italiana come il compositore Ennio Morricone a tre anni dalla sua scomparsa.

"In questi anni a Sportinia abbiamo portato grandi nomi della musica leggera italiana - afferma il sindaco, Mauro Meneguzzi - riscuotendo sempre un grande successo di partecipazione e di consensi. Quest'anno abbiamo voluto proporre qualcosa di diverso, perché anche noi nelle montagne olimpiche, volevamo rendere un piccolo omaggio a un grandissimo della musica italiana, come il maestro Ennio Morricone. Lo facciamo a tre anni dalla sua scomparsa portando a Sportinia le sue celeberrime colonne sonore eseguite dalla "Ensemble Symphony Orchestra", ad oggi una delle orchestre più conosciute nel panorama artistico nazionale che, per l'occasione, presenta il nuovissimo spettacolo, diretto da Giacomo Loprieno, "Alla scoperta di Ennio Morricone". L'appuntamento sarà sempre per le 11.30 nell'anfiteatro di Sportinia".



