Morte presidente Saclà: martedì funerali ad Asti

Si terranno martedì mattina in cattedrale ad Asti i funerali di Lorenzo Ercole, presidente della storica azienda Saclà, con base astigiana. Ercole, cavaliere al merito del lavoro, è morto nella tarda serata di ieri all'età di 84 anni. Il rosario invece sarà celebrato lunedì sera, sempre in cattedrale.

I social astigiani intanto sono stati inondati di messaggi di cordoglio verso la famiglia, la Saclà e il suo amministratore delegato, Chiara Ercole, figlia di Lorenzo. A ricordarlo, sui social, anche il rione San Martino San Rocco di Asti, di cui Ercole fu rettore. "Uniti nel dolore e nel ricordo, ci stringiamo alla famiglia partecipando commossi al lutto per la scomparsa di Lorenzo Ercole - scrivono dal rione San Martino San Rocco di Asti - indimenticabile protagonista della vita cittadina e nostro primo Rettore alla ripresa del Palio nel 1967". "Insieme alla passione - aggiungono dal rione sui social - all'operosità e alla cura con cui ha guidato l'azienda di famiglia, portandola a diventare un riferimento italiano e internazionale e un grande orgoglio astigiano, ha accompagnato con amore incondizionato la storia del nostro rione, condividendone le pagine più belle che restano scolpite nella nostra memoria".



