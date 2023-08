Donna scivola e muore sulle Alpi Lepontine

Incidente mortale, nel tardo pomeriggio di ieri, sulle Alpi Lepontine, al confine tra la provincia del Verbano-Cusio-Ossola e il canton Ticino. A perdere la vita è stata una donna di 35 anni di Albissola (Savona), in vacanza in Svizzera.

La donna, durante un'escursione al monte Limidario, è scivolata cadendo per circa 150 metri nella zona della Bocchetta di Fornale, sul versante italiano. Sul posto è intervenuta la guardia aerea svizzera di soccorso (Rega).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA