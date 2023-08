Al Torino Jazz Festival 21% di contributi in più dal Mic

Il successo della sua ultima edizione fa salire le quotazione del Torino Jazz Festival nella valutazione del ministero della Cultura: due punti in più sul 2023, da 61,4 a 63,4 e un conseguente incremento del 21% dei finanziamenti per il prossimo anno che passano da 31.925 a 38.629.

Il Tjf orino è entrato nel novero delle iniziative sostenute dal Mic dal 2022.

Il risultato ha confermato le attese degli organizzatori, alimentate dal successo di un'edizione, quella del 2023, che ha visto sold out quasi tutti i concerti, sia i main sia i club.

Nei 9 giorni di programmazione, dal 22 al 30 aprile 2023, si sono tenuti 93 appuntamenti, organizzati in 62 luoghi della città, con artisti giunti a Torino da ogni parte del mondo e un ampio panorama linguaggi del jazz. Un'offerta notevole, di caratura internazionale, grazie anche al lavoro e al sostegno di una rete consolidata di stakeholder.

"Un risultato importante - dichiara Stefano Zenni, direttore del Festival - per un format che unisce concerti di artisti internazionali edi grandi talenti meno noti, progetti di qualità diffusi nei club, fino ai Jazz Blitz, che portano la musica in luoghi spesso di sofferenza, o i Jazz Talks. "Una bellissima notizia - dichiara Rosanna Purchia, assessora alla cultura della Città di Torino - che premia l'impegno che la Città, la Fondazione per la cultura e il Direttore artistico hanno profuso per realizzare un Festival capace di unire qualità e partecipazione. Il riconoscimento del Mic si aggiunge alla soddisfazione vissuta nei giorni del festival, quando l'abbraccio del pubblico è stato entusiasmante".



