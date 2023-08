Presidio a Torino contro la stanza dell'ascolto al Sant'Anna

La Cgil di Torino ha organizzato stamani davanti all'ospedale Sant'Anna di Torino un flash mob contro la stanza dell'ascolto, il luogo dove le donne in gravidanza, in particolare se in difficoltà o con l'intenzione di abortire, potrebbero andare a chiedere aiuto, in convenzione con la Federazione Movimento per la vita.

Il flashmob-presidio, intitolato "Distanza da quella stanza" è stato organizzato dalla Cgil con lo slogan #Liberediscegliere davanti all'ospedale e uno striscione che riportava la stessa scritta. Tra le scritte sui cartelli: "Fuori gli antiabortisti dagli ospedali", "Aborto libero, sicuro", "La maternità dev'essere una libera scelta", "Sì tutela, no tutori". Presenti attivisti, sindacalisti e alcuni politici.



