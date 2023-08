Premio Amalago, Giovanni Grasso presidente della commissione

Giovanni Grasso guiderà la commissione tecnica della terza edizione (2023-2024) del premio letterario Amalago. La commissione è composta, oltre che dal presidente, da Sibyl von der Schulenburg, Giuseppe Polimeni, Flavio Santi, Marco Fornasir. Il compito di Grasso è quello di designare i tre titoli finalisti scegliendoli da una rosa di nove semi-finalisti candidati da un gruppo di blog letterari. L'elenco dei semi-finalisti verrà comunicato a fine agosto. Giovanni Grasso ha vinto il premio letterario Amalago 2022-23 con "Icaro, il volo su Roma" (Rizzoli 2021). Il romanzo racconta la storia di Lauro de Bosis, un poeta che ha fatto dell'antifascismo una ragione di vita fino a immolarsi in un raid aereo nel 1931 dopo aver lanciato dei volantini contro il regime sulle piazze più importanti di Roma. Grasso è giornalista parlamentare e saggista. E' autore delle biografie di Oscar Luigi Scalfaro e di Piersanti Mattarella, ha curato i carteggi Sturzo-Rosselli e Sturzo-Salvemini, ha scritto i romanzi storici "Il caso Kaufmann" e "Il segreto del tenente Giardina" e le opere teatrali "Fuoriusciti" e "Il caso Kaufmann".

E' consigliere per la stampa e la comunicazione del presidente della Repubblica e direttore dell'ufficio stampa della presidenza della Repubblica dal 2015.

Come l'anno scorso, anche quest'anno è previsto dopo l'estate un tour del vincitore del premio con eventi in alcuni dei Comuni che hanno concesso il patrocinio. Verranno fatte presentazioni letterarie sulle tre sponde del Lago Maggiore (svizzera, piemontese e lombarda) per dare ai lettori un'occasione di incontrare gli autori dei più bei romanzi storici. Giovanni Grasso presenterà le sue opere nella seconda metà di ottobre.



