Pnrr: Torino, 2,4 milioni per migliorare Borgo Dora

Borgo Dora si rifà il look con un occhio a resilienza climatica, accessibilità e miglioramento della qualità degli spazi pubblici. La Giunta comunale di Torino ha approvato il progetto esecutivo, da 2,4 milioni, per la riqualificazione della storica borgata, che prevede in particolare interventi di cura e valorizzazione della pavimentazione lapidea del reticolo di vie prevalentemente pedonali che ha oltre 150 anni.

I lavori, realizzati con fondi Pnrr del programma Pinqua, comporteranno interventi sulla viabilità, con la manutenzione della pavimentazione storica e il ripristino delle lastre mancanti. Verranno inoltre utilizzate soluzioni improntate sulla resilienza climatica, con la realizzazione di isole permeabili e di verde attrezzate per la sosta pedonale e la mobilità dolce, saranno abbattute le barriere architettoniche, migliorata la sicurezza degli accessi alle scuole e ripristinato il sistema storico di regimentazione dell'acqua piovana.

"Borgo Dora - sottolinea l'assessore alla Cura della Città, Francesco Tresso - è uno dei cuori pulsanti di Torino e ha saputo mantenere intatta la tipicità di borgata e l'identità di quartiere dell'artigianato e dell'antiquariato. Grazie a questi interventi daremo ulteriore risalto alle caratteristiche storiche dell'area, migliorando la qualità dei suoi spazi pubblici, da sempre luogo di incontro, socialità e scambio".





