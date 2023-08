In Piemonte bollino nero domattina sulle direttrici turistiche

In Piemonte, le direttrici in gestione Anas maggiormente interessate dall'incremento del traffico previsto per il fine settimana, con bollino nero il sabato mattina e rosso da domani pomeriggio e per l'intera domenica, sono gli assi viari che collegano i centri urbani con le principali località di villeggiatura italiane e straniere. Si segnalano, in particolare, la strada statale 24 del Monginevro, che a partire dalla Città metropolitana di Torino conduce in Francia, la statale 34 del Lago Maggiore e la statale 33 del Sempione, lungo il Lago Maggiore fino alle località turistiche dell'Ossola.

Traffico sostenuto è atteso anche sulle statali di collegamento tra Piemonte e Liguria alternative al tracciato autostradale. In particolare lungo la statale 28 del Colle di Nava, che collega le province di Cuneo e Imperia.

È in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, già da oggi nella fascia oraria 16-22, sabato 5 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 6 agosto dalle 7 alle 22.



