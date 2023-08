In estate a Torino operative 80 linee di bus e 7 di tram

Saranno 80 linee di bus e 7 linee tranviarie a garantire il servizio di trasporto pubblico a Torino ad agosto che, come ogni anno in questo mese, subisce alcune variazioni. La principale per quest'anno riguarda, come annunciato, la metropolitana, che da lunedì al 3 settembre sarà chiusa e sostituita con bus per le operazioni di installazione del nuovo sistema digitale. Se alcune linee saranno modificate o sospese, restano invece operativi la versione estiva potenziata della rete notturna Night Buster e i servizi turistici di Gtt, che in alcuni casi avranno orari prolungati e aperture speciali, come la tranvia Sassi-Superga, operativa anche a Ferragosto dalle 9 alle 20, e l'ascensore panoramico della Mole aperto anche nei martedì di agosto, giorno in genere di chiusura, con orario prolungato fino alle 21 a Ferragosto e dall'11 al 20 del mese.

Per quel che riguarda le modifiche temporanee al Tpl, dal 5 al 26 agosto saranno sospese le linee urbane feriali 12, 17/, 20, 40, 45/, 52, 53, 58, 66, 72/, 77, 78, 83, mentre le linee 11, 27, 33, 54 e 67 effettueranno il percorso festivo. Sospese anche la linea 84 fino al 26, le linee 6 e Star 1 dal 5 al 27, le linee 5/ e 21 dal 7 al 25 e, dal 7 agosto all'1 settembre, la linea 132. Modifiche anche per le linee 5, 39 e 46N. Inoltre l'ufficio servizi turistici sarà chiuso dal 14 al 25 agosto.





