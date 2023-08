Il ministero della Cultura premia MiTo SettembreMusica

La diciassettesima edizione di MiTo SettembreMusica, in programma dal 7 al 22 settembre a Milano e a Torino vede premiati i propri sforzi artistici e organizzativi e ottiene un'ottima valutazione da parte della direzione generale dello spettacolo del ministero della Cultura, tale da consentire al Festival di ottenere un aumento dell'11% rispetto a quanto ottenuto nel 2022, passando da 161.280 euro a 179.536 euro. Un risultato decisamente significativo per una manifestazione che da anni è riconosciuta quale eccellenza nazionale e internazionale e che da sempre ha ricevuto l'attenzione da parte del Ministero.

"Non posso che esprimere la piena soddisfazione per questo risultato - dichiara il direttore artistico Nicola Campogrande - frutto di un lavoro di squadra che vede impegnate due organizzazioni quali la Fondazione I Pomeriggi Musicali a Milano e la Fondazione per la Cultura a Torino senza le quali non sarebbe possibile organizzare un festival così complesso e di altissimo valore culturale".

Piena soddisfazione è altrettanto espressa dagli assessori alla cultura di Milano e Torino, Tommaso Sacchi e Rosanna Purchia. "Lo schema del Festival, che tanto successo ha avuto in queste passate edizioni - sottolinea la presidente Anna Gastel - vede premiato un format che offre a Milano e Torino prime esecuzioni e brani più conosciuti; artisti nazionali e internazionali, festival nel Festival con i pianisti italiani che si esibiscono in teatri di quartiere, grandi orchestre che si faranno ascoltare in sedi prestigiose, dalla Scala al Lingotto o nei Conservatori musicali delle due città, sempre a prezzi popolari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA