Covid, lieve aumento dei casi in Piemonte, ma sotto controllo

In Piemonte l'occupazione dei posti letto ordinari per Covid è allo 0,8 %, in terapia intensiva è allo 0% (nessun ricovero dal 23 luglio ad oggi 4 agosto), mentre la positività dei tamponi è al 2,6%. Questa settimana si registra un lieve aumento rispetto al periodo precedente, tuttavia il tasso settimanale regionale sotto i 10 casi per 100.000 abitanti "è indice di un andamento ampiamente sotto controllo", si legge nel focus settimanale in cui la Regione Piemonte fornisce il punto della situazione.

In Piemonte nel periodo da giovedì 27 luglio a mercoledì 2 agosto i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 37.

Suddivisi per province: Alessandria 5, Asti 1, Biella 1, Cuneo 3, Novara 2, Vercelli 0, Vco 2, Torino città 8, Torino area metropolitana 10. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 262 (+56). Questa la suddivisione per province: Alessandria 37 (+21), Asti 10 (-5), Biella 8 (+4), Cuneo 20 (-5), Novara 14 (+1), Vercelli 3 (-1), Vco 15 (+8), Torino città 57 (+10), Torino area metropolitana 71 (+18).

Nel periodo 27 luglio-2 agosto l'incidenza regionale (ovvero l'incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 6,2 (+27.2% rispetto ai 4,8 del periodo precedente). Per l'ottava settimana consecutiva il Piemonte è quindi comunque sotto i 10 casi per 100.000 abitanti.

Nella fascia di età 19-24 anni l'incidenza è 5,0 (+194,1%)., in quella 25-44 anni è 4,9 (invariata). Tra i 45 e i 59 anni è a 4,3 (+4,9%), in quella 60-69 anni è 6,5 (+54,8%). Tra i 70-79 anni è 11,4 (+42,5%). Nella fascia sopra gli 80 anni l'incidenza risulta 13,1 (+13,9%). In età scolastica, nella fascia 0-2 anni è 15,8 (+333,3%), nella fascia 3-5 anni 1,1 (-49%), nella fascia 6-10 anni 2.3 (+33,2%), nella fascia 11-13 anni 1,7 (+88,9 %), mentre nella fascia tra i 14 e i 18 anni è 0,5 (invariata).

Tra giovedì 27 luglio e giovedì 3 agosto sono state vaccinate 74 persone: 2 hanno ricevuto la prima dose, 2 la seconda, 3 la terza, 11 la quarta, 56 la quinta. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.898.359 dosi, di cui 3.346.774 come seconde, 2.965.379 come terze, 816.994 come quarte, 162.001 come quinte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA