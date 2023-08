Una notte ai Giardini Reali sotto le stelle di San Lorenzo

Giovedì 10 agosto torna Una notte al Museo, il format ideato e realizzato dall'associazione Club Silencio con l'intento di valorizzare e promuovere il patrimonio storico-culturale dei musei e degli edifici storici d'Italia.

L'appuntamento è ai Musei Reali di Torino per l'ultima serata prima della pausa estiva dedicato al più famoso cielo d'estate, quello di San Lorenzo.La serata si svolgerà dalle 19 a mezzanotte ai Giardini Reali, suggestiva scenografia per le Stelle di San Lorenzo e punto di partenza di un viaggio nei segreti sabaudi: il pubblico potrà accedere al primo piano di Palazzo Reale, per ammirare la stanza del trono e gli arredi storici, l'Armeria Reale, che espone più di 5.000 oggetti tra cui armi e armature cinquecentesche e, grazie alle visite guidate con CoopCulture, potrà scoprire la Cappella della Sindone, capolavoro architettonico di Guarini.

L'intrattenimento musicale prevede un doppio punto sonoro: nel Giardino Ducale, a cura di Disco Denuncia e di John Bringwolves, che porteranno un coinvolgente mix di sonorità elettroniche e ritmiche travolgenti, mentre Alea e l'illustratrice Anna Forlati saranno nella Corte d'Onore di Palazzo Reale con musica ambient e una live painting performance proiettata sulle pareti del patrimonio Unesco. Sarà inoltre possibile degustare proposte food gourmet a cura di Van Ver Burger, RustyCone, Furgoncibo e Bell'e Buon oltre a rinfrescarsi in uno dei cocktail & wine bar di Club Silencio. Non mancheranno le attività di coinvolgimento organizzate appositamente per l'occasione dallo YouthLAB di Club Silencio, i giochi culturali del Play Corner e la Vr Experience, un'esperienza immersiva alla scoperta del sistema solare attraverso una simulazione in tempo reale di stelle, pianeti e oggetti celesti.



