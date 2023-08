Teatro Stabile di Torino in testa alle classifiche ministeriali

Il Teatro Stabile di Torino e Torinodanza si confermano ai vertici delle graduatorie dei teatri nazionali e dei festival di danza nella classifica del ministero della Cultura, consolidando il primato sia per il punteggio artistico sia per l'entità del contributo. Emerge dai decreti direttoriali relativi alle assegnazioni del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (già Fus) per il 2023.

Il progetto del Tst ottiene il voto più alto di tutto il comparto della prosa, 33,5/35 punti rispetto ai 32/35 punti dello scorso anno, mentre il contributo passa da 3,3 milioni di euro 3,46 milioni, in aumento di 135.668 euro (+4%), che significa il contributo più alto assegnato ai Teatri Nazionali e il miglior risultato di sempre. Il progetto di Torinodanza ottiene il punteggio massimo 35/35 (34/35 nel 2022) per un contributo di 180.657 euro, in crescita di 20.783 euro (+13%), anche in questo caso il contributo più alto fra i festival di danza e il miglior risultato di sempre. Infine il Tst occupa le prime quattro posizioni sia per punteggio sia per entità del contributo per le tournée all'estero - in Francia, Ungheria, Cina, Romania, Slovenia e Serbia - con un'assegnazione complessiva di 106.600 euro.

"Termino il mio secondo e ultimo mandato nel modo migliore - commenta il presidente Lamberto Vallarino Gancia - con la grande soddisfazione per un riconoscimento credo meritato e rilevante poiché giunge da un soggetto terzo e autorevole come il ministero della Cultura. Tengo a sottolineare come la competitività dello Stabile porti sul territorio 3,8 milioni di euro di risorse statali e sono convinto che questi risultati brillanti siano il meritato coronamento di un processo di miglioramento continuo della qualità artistica, dell'efficienza gestionale, della capacità produttiva e della partecipazione che ho contribuito a innescare".



