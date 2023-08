Pinacoteca Agnelli, i mercoledì d'agosto ingresso serale gratis

La Pinacoteca Agnelli durante l'estate sarà aperta, dal martedì alla domenica dalle 11 alle 21. Tutti i mercoledì di agosto è previsto l'ingresso gratuito dalle 18 alle 21, sia alla Pinacoteca sia alla Pista 500.

Inoltre, giovedì 10 agosto la Pista 500, Casa 500 e FiatCafé500 saranno aperti sino a mezzanotte, in collaborazione con il centro Lingotto, per visitare le installazioni in notturna e guardare le stelle cadenti prendendo un drink sulla terrazza panoramica.

La Pista 500, progetto artistico di Pinacoteca Agnelli a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti per l'iconica ex pista di collaudo delle automobili Fiat sul tetto del Lingotto, accoglie installazioni site-specific di artiste e artisti italiani e internazionali. La programmazione della Pista 500 include oggi installazioni di Nina Beier, Valie Export, Sylvie Fleury, Liam Gillick, Marco Giordano, Dominique Gonzalez-Foerster, Nan Goldin, Louise Lawler, Mark Leckey, Cally Spooner e Superflex. In dialogo con il nuovo giardino sulla pista e con l'architettura dell'edificio, le installazioni si confrontano con diversi linguaggi della scultura di oggi, tra cui interventi ambientali, opere luminose o sonore e progetti di cinema espanso.

Nello Scrigno di Pinacoteca si può ammirare la straordinaria Collezione Giovanni e Marella Agnelli, che ospita le opere di grandi maestri dal '700 al '900 come Antonio Canova, Canaletto, Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse, Pablo Picasso e Amedeo Modigliani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA