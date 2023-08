Ministero richiama lotti formaggi prodotti a Tortona

Il ministero della Salute ha pubblicato una nota di richiamo per quattro lotti di formaggio a pasta semicotta Cacio del Casaro Cheestà prodotti dalla Rivaltafood di Tortona (Alessandria). Motivo del provvedimento, come si legge nella segnalazione, "la non conformità dei prodotti per la presenza di Listeria Monocytogenes rilevata da analisi microbiologica di autocontrollo". I consumatori in possesso delle confezioni contrassegnate dai numeri 322812, 342822, 332916, 343013 (scadenza 10-12-18-26 agosto) devono, pertanto, riportarle nei punti vendita dove sono state acquistate.



