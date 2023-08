Insediato comitato di monitoraggio sul tunnel di Tenda

Nasce il Gruppo di monitoraggio dei lavori per il Tunnel del Tenda. Sarà composto dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Cuneo e da quelli di Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione, Borgo San Dalmazzo e dalla Camera di Commercio. Il Gruppo si è insediato oggi e si riunirà a fine agosto per predisporre un documento da presentare ad Anas prima della riunione della Conferenza intergovernativa del 29 settembre.

"L'obiettivo - spiega il governatore del Piemonte, Alberto Cirio - è quello di parlare con una voce sola che rappresenti in modo compatto il territorio e abbia un ruolo attivo per fare proposte che rappresentino le esigenze delle nostre comunità".

"Tutte le volte in cui questa terra si è mossa in maniera compatta ha raggiunto i risultati - ha aggiunto - e sarà così anche in questo caso, perché tra noi non ci sono divisioni ma la volontà comune di centrare il traguardo, che è la conclusione dei lavori e l'apertura del tunnel".



