Caucino, 'da Regione oltre 200.000 euro per i canili'

La giunta regionale stanzierà 210.000 euro per la realizzazione e l'adeguamento dei canili sanitari di prima accoglienza. Lo annuncia l'assessora al benessere animale, Chiara Caucino. A poter presentare richiesta, entro e non oltre il 5 ottobre, sono i Comuni proprietari degli immobili destinati a canili sanitari, che potranno ricevere i finanziamenti a fronte di progetti e rendicontazioni concrete.

"Un'azine importante - afferma Caucino - che le strutture attendevano da tempo e che rappresenta l'ennesima dimostrazione della grande attenzione di questa giunta per il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Anche, in questo caso, di quelli meno fortunati".

I canili sanitari in Piemonte sono 35 e svolgono attività fondamentali, tra le quali l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione, la cattura dei cani vacanti, l'avviso di ritrovamento all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal servizio veterinario dell'Asl. Il bando è già attivo. L'importo che può essere concesso ai Comuni che ne fanno richiesta è pari al 50% del costo totale del progetto.

Sono ammissibili alla contribuzione le spese per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, il riadattamento immobili, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria degli immobili esistenti, quelle per l'acquisto di attrezzature e arredi necessari per la messa in esercizio dell'attività e quelle per l'acquisizione di automezzi adatti alla cattura e al trasporto dei cani.



