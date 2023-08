A Stresa i simposi rosminiani straordinari

Si terranno dal 21 al 25 agosto al palazzo dei congressi di Stresa i simposi rosminiani straordinari, organizzati dal Centro internazionale di studi rosminiani di Stresa con il patrocinio e il sostegno di Regione Piemonte, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Città di Stresa, Conferenza episcopale italiana, le fondazioni Cariplo e Crt, Rosmini international campus e Rosmini institute.

I simposi rosminiani straordinari, che si terranno per la prima volta quest'anno e per i prossimi sei anni, presenteranno al mondo ecclesiastico e laico la figura di Rosmini a tutto tondo - come sacerdote, religioso, filosofo, scrittore, teologo, letterato, uomo di cultura e patriota - in vista del secondo centenario della fondazione dell'Istituto della carità (rosminiani). "In una vita non lunghissima Rosmini ha realizzato tre 'missioni' non facili e di non poco impegno - afferma don Eduino Menestrina, direttore del Centro internazionale di studi rosminiani - come scrittore, è stato autore di una nuova 'enciclopedia cristiana' in 65 tomi, come fondatore, ha dato origine a un istituto religioso con un ramo maschile e uno femminile. Come formatore e consigliere spirituale, culturale e organizzativo, ha intrattenuto una rete sterminata di relazioni attraverso una corrispondenza di circa 11mila lettere".

Il tema di questo primo corso sarà Rosmini e l'Italia: storia, cultura, religione. Come di consueto, è prevista la partecipazione di relatori provenienti dal mondo istituzionale, ecclesiastico e accademico, tra cui Ludovico Maria Gadaleta, Jacopo De Santis, Ernesto Galli della Loggia, Maria Gabriella di Savoia, Elisabetta Rizzioli, Vittorio Sgarbi, Ettore Gotti Tedeschi



