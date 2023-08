Oggi anche ad Asti si è svolta una cerimonia in occasione 43/o anniversario della strage di Bologna, in cui perse la vita anche l'astigiano Mauro Alganon.

La cerimonia in ricordo di Alganon e di tutte le vittime si è tenuta, come ogni anno, ai giardini che portano il suo nome e in cui è esposta una targa a lui dedicata. Presente anche Silvana Alganon, sorella di Mauro, oltre alle autorità.



