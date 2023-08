Palio di Asti, a breve inizieranno i lavori in piazza

Tra un mese tornerà il tradizionale Palio di Asti, che quest'anno coinvolgerà 20 tra Comuni, Borghi e Rioni. Dal 16 di agosto inizieranno i lavori in piazza Alfieri per mettere in sicurezza la pista. Neo mossiere Andrea Calamassi, che, dopo la nomina già annunciata nelle scorse settimane, afferma: "Una carica gratificante dal punto di vista professionale, un onore da quello personale. Arrivo in punta di piedi: il clamore non fa per me, prediligo la concretezza".

"Quest'anno il maestro del nostro Palio sarà Lorenzo Livorsi, il più giovane nella storia - spiegano il sindaco Maurizio Rasero e l'assessore Riccardo Origlia - che da vincitore del concorso indetto tra gli studenti ha realizzato i due drappi, uno per la corsa e uno per la Collegiata".

"Quello di quest'anno è il Palio dei giovani - aggiunge Gian Battista Filippone, Capitano del Palio - perché sono i giovani a rappresentare il futuro. In quest'ottica sono onorato che la mia primissima attività nel ruolo di Capitano de Palio, che sono orgoglioso di rivestire".



