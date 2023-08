Metro Torino, concluso lo scavo fino alle porte di Rivoli

Con una cerimonia solenne, alla presenza dei sindaci di Torino, Collegno e Rivoli e gli assessori ai Trasporti di Grugliasco e della Regione Piemonte, l'inno nazionale e una festa nel sotterraneo del cantiere con centinaia di maestranze, è caduto oggi intorno alle 15,30 l'ultimo diaframma di terra che separava lo scavo della Linea 1 della metropolitana di Torino con la futura stazione di Cascine Vica, a Rivoli. In fondo a corso Francia, uno dei corsi più lunghi d'Europa, a 600 metri dal centro di Rivoli, cittadina dell'area metropolitana, il cui centro verrà anch'esso raggiunto dalla metro nei prossimi anni. Il progetto di fattibilità è già stato presentato e si attendono i finanziamenti.

"Questi lavori cambiano i volti delle città - ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo - e delle comunità. Mesi fa io e il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, abbiamo chiesto i fondi per proseguire la metro fino al centro di Rivoli e non molleremo. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra le amministrazioni al di là di qualsiasi schieramento politico e superando anche tutte le difficoltà del biennio pandemico. Per fare lavori come questo ci vogliono cuore, passione e competenza, come quelli che ha dimostrato di avere Infra.To, una società pubblica. Anche nel pubblico si può lavorare in modo eccellente".

Allo scavo della galleria, iniziato nel 2021 e lungo 3,4 chilometri, hanno lavorato oltre 200 persone. La fermata della metro sarà ultimata nel 2025.

L'assessore al Bilancio del Piemonte, Andrea Tronzano, ha sottolineato come "in questo giorno i protagonisti siano i lavoratori e gli ingegneri che hanno realizzato un'opera così fondamentale, frutto di una progettualità istituzionale congiunta fondamentale e mai scontata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA