Mattarella, 'i giovani si ispirino alla religione della libertà'

"Ciascuno, a partire dai giovani, che anche questa mattina hanno dimostrato consapevolezza, determinazione, e capacità di protagonismo, dovrà costruire il suo percorso ispirandosi a quella religione della libertà i cui testimoni ispirano la vostra attività". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento al Polo del '900 a Torino. "Due elementi - ha continuato - caratterizzano l'intuizione che ha dato vita al Polo: il pluralismo delle idee, testimoniato dai nomi che sono stati qui evocati, e la contemporaneità. Il proposto di parlare ai contemporanei e dunque particolarmente ai giovani. Non per una stantia esposizione dei fatti del passato, ma con il proposito di esortarli a inverare i principi che caratterizzano la nostra comunità a confronto con le sfide di oggi, e le vicissitudini umane ci ammoniscono che la lezione della storia può porci al riparo da drammi che hanno accompagnato lo sviluppo dell'umanità".



