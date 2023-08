Lo Russo, a Torino una piazza dedicata all'Arsenale della pace

"Buon compleanno, Arsenale della Pace! Quarant'anni fa, grazie a Ernesto Olivero, iniziava la storia di quello che nel corso del tempo è diventato punto di riferimento, esempio, segno evidente e testimonianza costante di come si possa essere concretamente costruttori di pace, aiutando ogni giorno chi è in difficoltà". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, su Facebook, a distanza di quarant'anni da quando gli edifici dell'ex arsenale vennero consegnati al fondatore del Sermig (Servizio missionario giovani), Ernesto Olivero, cambiando norme in Arsenale della pace. La decisione arriva nel giorno in cui il presidente della Repubblica, in visita ufficiale a Torino al Polo del 900, sta facendo una tappa privata proprio al Sermig.

"In occasione di questo importante traguardo - prosegue il sindaco - oggi ho proposto alla commissione toponomastica che una parte di piazza Borgo Dora venga intitolata all'Arsenale: un gesto simbolico che vuole essere un riconoscimento e un ringraziamento per tutto quello che Ernesto e l'Arsenale della Pace fanno, hanno fatto e continueranno a fare per chi è più in difficoltà e per la nostra comunità".



